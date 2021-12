Grote olieproducent Canada verwacht daling productie na 2032

De olieproductie zal gaan stijgen naar 5,8 miljoen vaten per dag in 2032, van de huidige 5 miljoen vaten. Tegen 2050 zal die dan zijn gedaald naar 4,8 miljoen vaten. Canada heeft de op twee na grootste oliereserves ter wereld, vooral in de teerzandgronden in de provincie Alberta. Het land is de grootste buitenlandse leverancier van olie aan de Verenigde Staten en de olie- en gasindustrie is goed voor ongeveer 5 procent van de Canadese economie.

De olieproductie uit teerzand is erg vervuilend en kostbaar. Oliebedrijven moeten grote investeringen doen om de productie op peil te houden. Die bedrijven zijn van plan om de uitstoot te verlagen, bijvoorbeeld door CO2 op te vangen en in de grond op te slaan. Daarvoor willen ze wel subsidie van de overheid.

Naast olie produceert Canada ook grote hoeveelheden aardgas. Momenteel wordt gebouwd aan de eerste Canadese fabriek voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng), in de provincie British Columbia. Die moet in de loop van dit decennium in gebruik worden genomen om lng te kunnen exporteren.