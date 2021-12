Tientallen doden door ongeluk met truck vol migranten in Mexico

In het zuiden van Mexico zijn donderdag zeker 54 mensen om het leven gekomen toen de vrachtauto waarin ze verstopt zaten onderweg kantelde. Volgens de autoriteiten vielen er tientallen gewonden, van wie er meerdere slecht aan toe zijn.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van Tuxtla Gutierrez, de hoofdstad van de zuidelijke deelstaat Chiapas. Volgens de autoriteiten verloor de chauffeur de macht over het stuur toen hij met hoge snelheid een scherpe bocht maakte, waarop de trekker met oplegger kantelde. De deur van de oplegger vloog open waardoor de mensen achterin eruit geslingerd werden. De chauffeur overleefde het ongeluk en is voortvluchtig.

‘De vrachtwagen maakte een bocht en door het gewicht van alle mensen in de oplegger vlogen we allemaal mee’, aldus een man uit Guatemala die het ongeval overleefde. ‘De oplegger kon het gewicht van de mensen niet aan.’

Guatemala

Op videobeelden zijn rijen met lakens bedekte lichamen te zien. Ook worden veel gewonde mensen geholpen door de hulpdiensten.

Chiapas grenst aan Guatemala en ligt aan de doorvoerroute van migranten die uit Midden-Amerika op weg zijn naar de Verenigde Staten. De meeste slachtoffers kwamen uit Guatemala. De regeringen van Guatemala en El Salvador zeggen dat ze uitzoeken hoeveel van hun landgenoten betrokken waren bij het ongeluk.

De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador liet op Twitter weten bedroefd te zijn door dit ‘enorm pijnlijke incident’.