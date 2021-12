Musk ‘denkt erover’ te stoppen bij Tesla om influencer te worden

Musk zei afgelopen januari nog dat hij verwachtte nog ‘enkele jaren’ de topman van Tesla te zijn. ‘Het zou leuk zijn om wat meer vrije tijd te hebben in plaats van alleen maar dag en nacht te werken’, legde de man achter ruimtevaartbedrijf SpaceX toen uit.

Vorige maand vroeg Musk middels een stemming op Twitter of hij 10 procent van zijn belang in Tesla moest verkopen. Daar stemde een meerderheid mee in. Sindsdien heeft hij aandelen van Tesla verkocht ter waarde van in totaal bijna 12 miljard dollar (10,6 miljard euro).