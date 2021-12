Scholieren dragen paars om steun aan lhbti-jongeren te uiten

De tweede vrijdag van december is Paarse Vrijdag, waarop scholieren en studenten steun uiten aan lhbti-jongeren door paarse kleren te dragen. Ongeveer 2500 onderwijsinstellingen, met in totaal een half miljoen leerlingen, doen mee aan de actie. Ruim 17.000 basisschoolleerlingen krijgen gastlessen van bekende Nederlanders uit de sportwereld, meldt initiatiefnemer GSA Netwerk, onderdeel van het COC.

De gastlessen worden gegeven door onder meer presentator Humberto Tan, voetbalster Merel van Dongen en volleyballer Jeffrey Klok. Zij zullen gaan vertellen wat ‘jezelf zijn’ betekent voor hen, zowel in hun privéleven als in hun carrière. De lessen zijn onderdeel van de All Together Challenge, een initiatief van sportbonden voor diversiteit in de sportwereld.

Op ruim duizend deelnemende basisscholen worden scholieren voorgelezen uit het boek Een Zee van Liefde, over een dolfijn met twee moeders. Hierna praten leerlingen en leraren over diversiteit en de verschillende manieren waarop een gezin kan worden gevormd. Ook hebben youtuber Bappie Kortman en actrice Eline van Gils de Grote Paarse Vrijdag Spelshow gemaakt, waarin kinderen leren over diversiteit.

Paarse Vrijdag is een initiatief van het Gender and Sexuality Alliance (GSA) Netwerk van lhbti-rechtenorganisatie COC Nederland. Het is geïnspireerd op de Amerikaanse Spirit Day, waarmee in 2010 werd begonnen. Een groep leerlingen droeg op deze dag paars om steun te betuigen aan lhbti-schoolgenoten. Ze kozen paars omdat deze kleur in de pridevlag staat voor ‘Spirit’, ofwel geestdrift of enthousiasme. De dag wordt al jaren op middelbare scholen gehouden, maar sinds 2020 doen ook basisscholen, hogescholen en universiteiten mee.