Een moeder in gesprek met Augustinus«

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge staat een beeld van de Florentijnse kunstenaar Michelangelo, de ‘Madonna met kind’. Dit opvallende beeld toont het moederschap van Maria; langzaam lijkt zij haar kind los te laten.

In haar indringende boek Motherhood: A Confession gaat de Amerikaanse theologe Natalie Carnes fijnzinnig in op dit thema door te reflecteren op haar eigen ervaringen als gelovige en moeder. Carnes is een Amerikaanse theologe die, zoals ze zelf schrijft, ‘graag traditionele theologische onderwerpen bekijkt vanuit minder traditionele thema’s’. In Motherhood past Carnes dit toe door een klassieker uit de christelijke traditie, de Belijdenissen van Augustinus, te spiegelen aan haar eigen ervaringen als moeder. Daarbij brengt ze nadrukkelijk haar moderne vragen mee, over twijfel, racisme en de vluchtigheid van religie in een haastige wereld.

Een boek dat traditie en moderniteit in gesprek laat gaan kan snel ontsporen of oninteressant worden. Het ligt voor de hand te zoeken naar een moderne, verbeterde versie van oudere inzichten, wat gemakkelijk tot zelfgenoegzaamheid kan leiden. De traditie is voorbij, en dat is maar goed ook. Aan de andere zijde van het spectrum is daar de idee dat de moderne mens ontspoord is en zich daarom beter kan oriënteren op het verleden, op een tijd met stabiele en verstandige ideeën.