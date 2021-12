CBS: omzet transportbedrijven hoger dan voor coronapandemie

Transportbedrijven in Nederland haalden in het derde kwartaal een omzet die hoger lag dan voor de coronapandemie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 was er een stijging van 3 procent. In vrijwel alle deelmarkten is de door de coronacrisis opgelopen achterstand weer ingehaald. Post- en koeriersdiensten doen het al langer beter dan voor de crisis.

Alleen het vervoer door de lucht blijft nog ver achter. Veel luchtvracht gaat normaal gesproken mee in het ruim van passagiersvluchten, maar daarvan gaan er nog altijd veel minder dan voor de corona-uitbraak. Dat heeft onder meer te maken met reisbeperkingen en -adviezen.

Ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar lag de omzet van de transportsector dit jaar in de maanden juli, augustus en september ruim een vijfde hoger. Ook voor het lopende kwartaal zijn de meeste bedrijven positief gestemd.

Waar het goederentransport weer op het niveau van voor de crisis is, geldt dat nog niet voor personenvervoer. Niet alleen in de luchtvaart geldt dat, maar ook het openbaar vervoer en taxibedrijven zijn nog niet hersteld. Dat komt deels omdat er minder mensen naar kantoor of evenementen gaan, maar heeft mogelijk ook te maken met angst voor het coronavirus. Er zijn al langer aanwijzingen dat veel mensen liever niet in een drukke tram, bus, metro of trein stappen op weg naar werk en liever met de eigen auto of op de fiets gaan.