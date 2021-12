Ingewijden: avondlockdown waarschijnlijk ook na 18 december

Tegelijk wijzen bronnen erop dat er op verschillende onderdelen nog beweging is en er de komende dagen nog tal van overleggen zijn. Ook het Outbreak Management Team (OMT) komt vrijdag nog bij elkaar om advies uit te brengen aan het demissionaire kabinet. Ook bestaat er onzekerheid over de Omikron-variant, die inmiddels bij in totaal bijna 1800 mensen is ontdekt in 57 landen.

Er is nog geen besluit genomen of mensen tijdens Kerstmis meer dan vier mensen mogen ontvangen per dag. Sinds enkele weken is dat het dringende advies. Daarnaast werd iedereen al opgeroepen een zelftest te doen voordat je op bezoek gaat of bezoek ontvangt.

Ook een eventuele verlenging van de kerstvakantie op basisscholen is nog niet definitief van tafel, zeggen ingewijden. De inzet van het kabinet is om de scholen open te houden, twitterde onderwijsminister Arie Slob donderdag nog. Op scholen zijn veel besmettingen en het OMT had het kabinet aangeraden erover na te denken de vakantie eerder te laten beginnen.