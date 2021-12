Poetin: situatie in Oost-Oekraïne ‘lijkt op genocide’

De Russische president Vladimir Poetin heeft de situatie in Oost-Oekraïne donderdag vergeleken met ‘genocide’, vrijwel op hetzelfde tijdstip dat de Amerikaanse president Joe Biden telefonisch overleg voerde met zijn Oekraïense ambtsgenoot over de hoog opgelopen spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne.

Poetin maakte zijn opmerkingen tijdens een bijeenkomst van de Russische presidentiële raad voor mensenrechten, waarin hij sprak over discriminatie van Russischtaligen buiten de Russische grenzen.

‘Ik moet zeggen dat russofobie een eerste stap is in de richting van genocide’, zei de Russische leider onder meer. Hij verwees naar de Donbass-regio in het oosten van de Oekraïne, waar veel Russisch-sprekenden wonen. ‘Jij en ik weten wat er in Donbass gebeurt’, zei Poetin. ‘Het lijkt zeker op genocide.’

Cubacrisis

Eerder op de dag vergeleek de Russische onderminister Sergei Ryabkov (Buitenlandse Zaken) de oplopende spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten rond Oekraïne met de Cubacrisis in 1962.

Washington kijkt met argusogen naar het samentrekken van tienduizenden Russische troepen aan de Oekraïense grens. Rusland zou zich klaarmaken voor een inval van het buurland volgend jaar, maar Moskou ontkent dat met klem.

President Joe Biden heeft de Russen al gewaarschuwd voor ‘ernstige gevolgen’ als zij Oekraïne binnenvallen. Hij voerde donderdag telefonisch overleg met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. De laatste liet na afloop van het anderhalf uur durende gesprek weten mogelijkheden te hebben besproken om de spanningen te verlichten. Zelenski zei zich gesterkt voelen door de Amerikaanse steun.