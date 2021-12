Moederbedrijf Facebook zet met gameplatform stap naar metaverse

Het moederbedrijf van Facebook, Meta, heeft met de opening van een nieuw platform voor virtual reality (vr) een stap gezet richting de zogeheten metaverse. Topman Mark Zuckerberg wil zijn socialmediabedrijf omvormen tot een digitale ontmoetingsplaats waar bijvoorbeeld gesprekken, spelletjes en winkelen dankzij vr-headsets levensecht lijken. Volwassenen in de Verenigde Staten en Canada kunnen nu al terecht op Meta’s platform Horizon Worlds om games te spelen in virtual reality.

Horizon Worlds lijkt nog lang niet op de toekomstvisie van Meta op de ontwikkeling van internet. Maar het is is al wel mogelijk om er samen met vrienden spellen te spelen of een virtuele wereld op te bouwen. Eerder was voor een selecte groep al een testversie van het platform beschikbaar.

Het moederbedrijf van Facebook, Instagram, WhatsApp en Oculus veranderde dit najaar zijn naam in Meta om het eigen geloof in de metaverse te onderstrepen. Het internetconcern maakte eerder al bekend fors meer te moeten investeren om een digitale wereld te creëren die nauwelijks van de echte te onderscheiden is. Dit jaar bedragen die investeringen nog rond de 19 miljard dollar, omgerekend ruim 16 miljard euro. Dat wordt volgend jaar tussen de 29 miljard en 34 miljard dollar, waardoor de operationele winst 10 miljard dollar zal zakken.

Haatberichten

De socialmediaplatforms van Meta zijn niet onomstreden. In september stelde een oud-medewerker dat Facebook amper iets doet aan haatberichten buiten de Verenigde Staten, met geweldsuitbarstingen tot gevolg. Ook zou een intern rapport hebben aangetoond dat Instagram tieners vaak opzadelt met een negatief zelfbeeld, maar het bedrijf ondernam hiertegen geen actie.

Over Horizon Worlds zegt Meta dat er meerdere maatregelen zijn genomen om het welzijn van gebruikers te bewaken. Zo moet iedereen aan gedragsregels voldoen en kunnen gebruikers anderen blokkeren, aangeven of op stil zetten. ‘We willen dat Horizon Worlds een veilige en respectvolle omgeving is’, aldus het bedrijf.