Delfzijlse fabriek voor plantaardig plastic komt er definitief

Chemiebedijf Avantium heeft definitief besloten om een fabriek bouwen die moet helpen om op grote schaal plantaardige plastics te produceren. Het bedrijf heeft voldoende geldschieters, klanten en leveranciers gevonden voor de productielocatie in Delfzijl. Volgens het bedrijf is de bouw van de fabriek , die eind 2023 klaar moet zijn, een wereldwijde primeur die helpt om plastic duurzamer te maken.

Het in Amsterdam gevestigde bedrijf werkt al jaren aan plannen voor een fabriek die op grote schaal furaandicarbonzuur, kortweg FDCA, uit planten kan winnen. Die stof is weer een belangrijke bouwsteen voor een plantaardig geproduceerde plastic, PEF genaamd. Doordat deze plasticsoort volledig te recyclen is, zou dit materiaal uitkomst bieden voor het afvalprobleem met plastic verpakkingen.

Avantium wilde aan meerdere voorwaarden voldoen om definitief te kunnen investeren in de nieuwe fabriek. Het laatste overgebleven probleem was voldoende geld binnenhalen. Dat is gelukt dankzij leningen van in totaal 90 miljoen euro. Het krediet is afkomstig van ABN AMRO, ASN Bank, ING en Rabobank en het door oud-minister Wouter Bos geleide investeringsfonds Invest-NL.

Subsidies

Eerder beloofden de Europese Unie en een samenwerkingsverband tussen het Rijk, de provincie Groningen en tien gemeenten al in totaal 27,5 miljoen euro aan subsidies. Daarnaast steken Groningen Seaports en regionale investeringsfondsen 20 miljoen euro in de dochteronderneming van Avantium die de fabriek gaat runnen.

Als afnemer van het plantaardige plastic strikte Avantium onder andere de grote bottelaar Refresco, bekend van sapmerk Wicky. Ook het Belgische verpakkingsbedrijf Resilux, het Japanse chemiebedrijf Toyobo en de Amerikaanse folieproducent Terphane tekenden contracten. Daarnaast is er een deal met een multinationaal voedingsmiddelenconcern waarvan Avantium de naam niet mag geven.

Nieuwe technologieën

De fabriek in Delfzijl zal jaarlijks 5000 ton FDCA maken. Dat is veel minder dan Avantium bij zijn eerste plannen wilde. Samen met chemieconcern BASF had het Amsterdamse bedrijf plannen voor een fabriek die jaarlijks 25.000 ton zou produceren, maar het Duitse bedrijf trok zich terug uit het project.

Avantium wil met de uitgifte van nieuwe aandelen ook nog 45 miljoen euro ophalen om nieuwe technologieën te ontwikkelen. Aandeelhouders moeten daar 25 januari over stemmen in een buitengewone vergadering.