Minister doet laatste poging om vuurtoren Den Helder te redden

Om te bepalen of de toren nog te redden is, moet hij eerst tijdelijk worden gestut en verstevigd. Maar zelfs daarvoor is de vuurtoren te instabiel. Samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Den Helder gaat Visser kijken of er echt geen manier is om de toren tijdelijk te verstevigen.

Lange Jaap is gemaakt van gietijzer en door jarenlange blootstelling aan weer en wind zijn daarin scheuren ontstaan. De monumentale toren is slecht onderhouden. ‘Dit had niet mogen gebeuren’, schrijft Visser. Sinds september is de omgeving rondom de vuurtoren afgesloten omwille de veiligheid.

De minister heeft vele reacties, waaronder ‘vele duizenden kaarten’, gekregen van liefhebbers die Lange Jaap willen behouden. Visser wil ‘alles op alles’ zetten om snel duidelijkheid te geven over de toekomst van Lange Jaap.