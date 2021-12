Moederbedrijf Thuisbezorgd onderaan rode AEX

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het bedrijf achter Tuisbezorgd, is donderdag onderaan geëindigd in de AEX. De Europese Commissie onthulde een pakket aan strengere regels waaraan bedrijven uit de zogeheten platformeconomie moeten voldoen, waarna ook andere maaltijdbezorgers aan waarde verloren. Beleggers leken verder minder geneigd om risico te nemen en chipbedrijven als ASMI en ASML verloren aan waarde.

Just Eat Takeweaway eindigde uiteindelijk 3,1 procent lager na de aangekondigde versterking van de arbeidsrechten voor platformwerkers in de Europese Unie. Het plan is onder meer om chauffeurs, pizzakoeriers, schoonmakers en werkenden die in opdracht van techbedrijven werken automatisch aan te merken als werknemers, tenzij het tegendeel is bewezen.

Het verlies van de Thuisbezorgd-moeder is enigszins opvallend, zo stippen analisten aan. Het bedrijf werkt in bijvoorbeeld Nederland met arbeidscontracten voor zijn bezorgers. Deliveroo ging in Londen ruim 1 procent omlaag en de Duitse concurrent Delivery Hero zakte 1,6 procent in Frankfurt.

AEX-index

De AEX-index verloor 0,7 procent tot 791,91 punten, met chipbedrijven in de staartgroep. De MidKap zakte 1,3 procent tot 1.030,98 punten, mede door het verlies van dik 8 procent van de Poolse aanbieder van pakketkluizen InPost. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,3 procent.

Dat er minder animo was om geld in risicovollere beleggingen te steken, was ook te zien op de obligatiemarkten. De rentes op veilig geacht Amerikaans, Duits en Nederlands schuldpapier daalden, wat betekent dat de vraag naar deze leningen juist steeg.

Stern

Op de lokale markt maakte Stern een koerssprong van ruim 22 procent. Het bedrijf voert onderhandelingen met Hedin Mobility over de verkoop van de kernactiviteiten van het autobedrijf. De totale waarde van de transactie bedraagt minimaal 103 miljoen euro. Als de deal doorgaat, wil Stern een buitengewoon dividend uitkeren van maximaal 14,75 euro per aandeel.

Lucas Bols steeg 1,2 procent. De drankenproducent neemt Tequila Partida over van Shansby Trust en Edrington USA. De tequilamerken La Familia en Roble Fina van Tequila Partida worden voornamelijk in de VS en Mexico verkocht.

De euro was 1,1283 dollar waard, tegen 1,1329 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent minder op 71,81 dollar en Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 75,29 dollar per vat