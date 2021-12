Universiteit Leiden zet omstreden mensentellers uit

De universiteit zegt een time-out te nemen. Daarnaast komt er een extern onderzoek naar het systeem. ‘We betreuren dat medewerkers en studenten ongerust zijn geworden en leren hiervan dat we met onderwerpen die over privacy gaan nog zorgvuldiger moeten omgaan’, stelt Annetje Ottow, voorzitter van het college van bestuur van de universiteit, in een verklaring.

De instelling, de oudste universiteit van het land, had de scanners vorig jaar gekocht. Ze moesten controleren of er meer mensen in een ruimte waren dan vanwege coronabeperkingen was toegestaan.