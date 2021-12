GGD GHOR: nog geen duidelijkheid over inzet vaccinatiepersoneel

Koepelorganisatie GGD GHOR Nederland kan nog niet vertellen hoeveel en waar vaccinatiepersoneel wordt ingezet bij de boosterprikcampagne. Wel geeft de GGD vrijdag een update over de voortgang. Volgens een woordvoerder is het nog niet duidelijk hoeveel aanmeldingen voor bijstand bruikbaar zijn van de 10.000 die binnenkwamen bij de website ggdreservisten.nl. Ook is er bijna een week nadat de GGD mensen om hulp vroeg bij de campagne nog niet duidelijk of er regionale tekorten zijn.

Een woordvoerster liet woensdag wel al weten dat de GGD ‘goed op stoom is’ en dat de koepelorganisatie in gesprek is met alle GGD’en in de regio’s. ‘Het selecteren van mensen kost tijd. Ook zijn er in de ene regio meer prikkers nodig en in de andere meer locatiehoofden.’ Ze benadrukte dat er ook tijd nodig is om de competenties en cv’s te checken.

De gezondheidsdienst wilde voor de boostercampagne ook de hulp van Defensie vragen en van medische studenten. Defensie heeft laten weten aankomende vrijdag meer te kunnen vertellen over waar militairen ingezet worden door de GGD. Volgens Defensie zijn de lijnen met de GGD ‘gewoon goed’. ‘Er is geen sprake van vertraging.’

De medische faculteiten zijn of worden inmiddels benaderd via de regionale GGD’en om studenten te werven die kunnen helpen met het prikken, aldus een woordvoerder van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU).