Veel vraag naar lessen, spullen en kleding voor wintersport

Wintersportwinkeliers en -locaties merken dat de animo voor wintersport toeneemt. De vraag naar skilessen, -kleding en -spullen is groot, melden ze aan het ANP. Met name kinderkleding gaat hard. ‘Mensen hebben soms twee jaar niet kunnen wintersporten. Kinderen zijn overal uitgegroeid’, aldus speciaalzaak De Skihut uit Scheveningen.

In veel Alpengebieden kan vooralsnog geskied worden, zij het met lokale coronabeperkingen. Oostenrijk maakte donderdag bekend de lockdown voor gevaccineerden op te heffen. De Skihut verkoopt veel winterjassen. Ook ski- en snowboardspullen doen het goed. ‘Afgelopen weekend was het enorm druk’, zegt verkoper Jean Paul Voorneveld. Van de kleding kopen mensen veelal hele sets in plaats van losse broeken, jassen of ondershirts. ‘Mensen beslissen makkelijker en gaan zich verwennen omdat ze geld hebben gespaard.’

SnowWorld, met zeven indoorskibanen, merkt aan een stijgend aantal verkochte skipassen dat Nederlanders nog even willen oefenen voor vertrek. ‘Mensen komen voor de voorpret of de voorbereiding op een wintersportvakantie’, legt marketingmanager Remko Klein uit. ‘Oostenrijk en Frankrijk zetten alles op alles om mensen te ontvangen, dat merken wij. Mensen zijn angstig dat ze bij de eerste bocht onderuit gaan.’

Overuren

Zowel groeps- als privélessen worden meer verkocht, voor beginners en gevorderden. Het ski- en snowboardmateriaal dat SnowWorld verhuurt is op orde, maar was dit jaar ‘moeilijker dan ooit’ te krijgen. ‘Productielijnen van leveranciers draaiden overuren om aan onze vraag te voldoen.’ De animo vertaalt zich ook in het personeelstekort bij SnowWorld. Normaal werken er zo’n 750 skileraren, nu is er werk voor veel meer leraren, aldus de woordvoerder.

Door de grote vraag en lange levertijden zijn sommige artikelen 20 tot 30 procent duurder geworden, merkt Duijvestijn Winterstore, dat vestigingen heeft in een aantal SnowWorld-locaties. Door de coronacrisis raakte het wereldwijde goederentransport verstoord. ‘Normaal gesproken komen leveringen vanaf september binnen, nu is dat veel later of helemaal niet’, zegt eigenaar Philip Hoobroeckx.

Veel winkeliers hebben door het slechte vorige jaar nauwelijks bijgekocht, dus de kans op schaarste is groot, voorspelt Hoobroeckx. Duijvestijn verkoopt momenteel veel accessoires, zoals handschoenen, maar ook veel kinderkleding.