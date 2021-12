Kamer: maak vaccinatie mogelijk voor kinderen van 5 tot 11 jaar

Ouders moeten de keuze krijgen of ze kinderen tussen 5 en 11 jaar laten vaccineren tegen het coronavirus, mits de Gezondheidsraad daar positief over adviseert. Dat vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) concludeerde vorige maand dat het vaccin van BioNTech/Pfizer veilig en effectief is voor kinderen van 5 tot 11 jaar, zij het in een lagere dosis dan voor volwassenen. Kinderen in deze leeftijdsgroep met een verhoogd medisch risico kunnen binnenkort al een prik krijgen, besloot demissionair minister Hugo de Jonge deze week. Maar voor de bredere groep is het vooralsnog niet zover.

De Gezondheidsraad, waarvan de adviezen vaak door het kabinet worden opgevolgd, brengt naar verwachting nog deze week een nieuw advies uit, over het vaccineren van de bredere groep kinderen. Als de raad het EMA volgt, moet de keuze bij ouders worden gelegd, vindt het parlement. De meeste partijen stemden voor de motie van D66 en de PvdA.

Kinderen van 12 jaar en ouder kunnen al langer een coronavaccinatie krijgen.