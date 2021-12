Wall Street onderbreekt driedaagse winstreeks

De aandelenbeurzen in New York gingen donderdag licht omlaag. Beleggers deden het rustig aan na drie winstbeurten op rij. Nu de zorgen over de Omikron-variant wat naar de achtergrond zijn gedreven richten investeerders hun vizier weer op de snel oplopende inflatie in de Verenigde Staten.

Vrijdag komt het Amerikaanse inflatiecijfer voor november naar buiten. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, die volgende week zijn laatste rentevergadering van dit jaar houdt. Fed-voorzitter Jerome Powell liet onlangs nog doorschemeren dat de coronasteun voor de grootste economie ter wereld mogelijk sneller moet worden afgebouwd doordat de hoge inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht.

Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. De wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS vielen lager uit dan verwacht.

Dow-Jonesindex

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent lager op 35.629 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 4690 punten en technologiebeurs Nasdaq zakte 0,2 procent tot 15.763 punten.

Amazon bleef vrijwel ongewijzigd. De Amerikaanse webwinkel heeft van de Italiaanse toezichthouder een boete gekregen van ruim 1,1 miljard euro vanwege misbruik van zijn dominantie marktpositie in het land.

GameStop

GameStop verloor bijna 6 procent. De Amerikaanse verkoper van computerspellen, bekend van de Reddit-hausse op de beurs waarbij kleine beleggers het gevecht aangingen met grote hedgefondsen, leed afgelopen kwartaal meer verlies, ondanks een hogere omzet. Kledingverhuurbedrijf Rent The Runway kelderde 11 procent na tegenvallende resultaten.

Hormel Foods won 4,5 procent. De Amerikaanse producent van verpakte en gekoelde voedingsmiddelen, waaronder het ingeblikte vlees van Spam, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet.

Apple

Ook Apple bleef in de belangstelling staan. Het techconcern kan als eerste bedrijf een marktwaarde van 3 biljoen dollar bereiken. De koers van het aandeel moet daarvoor 182,86 dollar aantikken, ruim 6 dollar meer dan nu. Het aandeel steeg 0,7 procent.

De euro was 1,1301 dollar waard, tegen 1,1329 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 71,64 dollar en Brentolie daalde ook 1 procent in prijs tot 75,07 dollar per vat.