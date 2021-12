Boete voor partij Britse premier om renovatie ambtswoning

De commissie meldt dat geldschieter David Brownlow vorig jaar ruim 67.000 pond heeft gedoneerd. De partij zou daar vervolgens maar 15.000 pond van hebben opgegeven. Het resterende bedrag zou zijn gebruikt om rekeningen te betalen die verband houden met de herinrichting van de ambtswoning.

De herinrichting van het appartement in Downing Street leidde eerder al tot veel discussie. Sommige media schatten dat er tonnen aan zijn uitgegeven. Ook de rol van Johnson zelf was al tegen het licht gehouden. Een onafhankelijke onderzoeker concludeerde eerder dit jaar dat de premier de gedragscode voor bewindslieden niet had geschonden.

Nieuwe vragen

Het rapport van de kiescommissie roept echter nieuwe vragen op over wat Johnson precies wist over hoe de herinrichting van zijn ambtswoning was bekostigd. Hij zou via WhatsApp contact hebben gehad met Brownlow over de financiering van de werkzaamheden.

De partij van Johnson overweegt nog in beroep te gaan tegen het oordeel van de kiescommissie. Oppositiepartij Labour heeft volgens de BBC ondertussen al om opheldering gevraagd. Partijprominent Angela Rayner wil dat de premier uitlegt ‘waarom hij heeft gelogen tegen de Britten’ over de werkzaamheden in zijn woning.

De boete komt voor Johnson op een ongelukkig moment. Zijn regering wordt ook al achtervolgd door beschuldigingen dat zijn medewerkers de regels hebben gebroken door vorig jaar feest te vieren in de aanloop naar de kerst. Dat leidde tot veel verontwaardiging omdat het land toen in lockdown zat.