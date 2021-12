Vaccinatieplicht Oostenrijk gaat ook gelden voor veel tieners

De algemene vaccinatieplicht behoort tot de strengste maatregelen die in Europa worden genomen om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. De maatregelen moeten nog wel worden goedgekeurd door het parlement van het circa 9 miljoen inwoners tellende land, maar daar lijkt voldoende steun te zijn. De regering van Oostenrijk heeft steeds benadrukt dat vaccinatieweigeraars niet worden opgesloten.

Minister van Grondwettelijke Zaken Karoline Edtstadler zei dat ruim een miljoen Oostenrijkers niet zijn gevaccineerd. ‘Dat is te veel’, benadrukte ze. Er was al gerekend op een leeftijdsgrens van 14 jaar voor de vaccinatieplicht. Edtstadler zei eerder al in de media dat het volgens juristen lastig zou zijn om zo’n regel in te voeren voor kinderen die nog jonger zijn.