Laatste reizigers na het weekend uit quarantainehotel, denkt GGD

In het quarantainehotel in Badhoevedorp verblijven nog steeds zo’n tien mensen, laat de GGD weten. Ze zitten daar al bijna twee weken, sinds vrijdag 26 november. In totaal werden 44 mensen naar het hotel gebracht. Dat gebeurde nadat ze positief testten op het coronavirus, na vluchten vanuit Zuid-Afrika naar Schiphol.

‘Elke dag mogen er mensen vertrekken, vandaag waarschijnlijk ook weer. We verwachten dat het hotel na het weekend nagenoeg leeg zal zijn’, vertelt een woordvoerder van GGD Kennemerland. In het hotel verblijven zowel mensen die nog steeds positief testen als hun naasten. Ook kan het zo zijn dat mensen die weg mogen nog iets langer blijven, omdat ze praktische zaken zoals vliegtickets moeten regelen na een negatieve test, legt de woordvoerder uit.

Tot het massale testen van passagiers werd besloten vanwege het opduiken van de Omikron-variant van het virus in zuidelijk Afrika. Die werd uiteindelijk bij achttien van de positief geteste passagiers vastgesteld. Omikron is vermoedelijk nog besmettelijker dan eerdere coronavarianten.

Testen

In de tussentijd landen nog dagelijks vluchten vanuit Zuid-Afrika en omringende landen. Nederlanders en andere EU-burgers mogen gewoon Nederland in. Voor vertrek zijn zowel een PCR-test binnen 48 uur als een sneltest binnen 24 uur voor vertrek verplicht. Na aankomst op Schiphol geldt geen testverplichting.

Testen worden op de luchthaven wel aangeboden door de GGD. Vorige week meldde de gezondheidsdienst dat slechts ongeveer een op de drie reizigers daar gebruik van maakt. Van hen bleek toen 9 procent het coronavirus bij zich te dragen, terwijl ze dus voor vertrek waren getest. De GGD verwacht vrijdag met nieuwe cijfers te komen over besmette reizigers die op Schiphol arriveren vanuit Zuid-Afrika.

OMT

Tussen de laatste test en de landing in Amsterdam kan bijna anderhalf etmaal zitten; in die tijd kan iemand van negatief naar positief gaan. De sneltesten die kort voor vertrek worden afgenomen zijn bovendien minder gevoelig dan PCR-testen.

Het Outbreak Management Team (OMT) is ook bezorgd over het mogelijk missen van besmettingen. De belangrijke corona-adviseurs willen dat het kabinet onderzoekt of er een testverplichting kan komen voor reizigers uit landen waar een zorgwekkende coronavariant rondgaat. ‘Personen die geen interesse hebben in een test kunnen deze nu afwijzen en zonder getest te zijn doorreizen in Nederland’, stond in het jongste OMT-advies.