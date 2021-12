Rihanna's roze verenoutfit in Amsterdamse Nieuwe Kerk

De Pink Feather explosion dress, de outfit van roze struisvogelveren die ontwerper David Laport maakte voor popster Rihanna, is vanaf dinsdag te zien in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het fameuze ontwerp maakt deel uit van Party-chic!, een tijdelijke toevoeging aan de modetentoonstelling MAISON AMSTERDAM wegens de feestdagen.