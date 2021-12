Breder onderzoek naar vermeende kerstfeestjes op kantoor Johnson

Het nieuws over het kerstfeestje op 18 december op Downing Street ontpopt zich tot een schandaal in het Verenigd Koninkrijk. Recent zijn beelden opgedoken waarin topmedewerkers van Johnson grappen maken over een kerstfeest op kantoor, waar grote verontwaardiging over is ontstaan. Feesten waren op dat moment niet toegestaan vanwege de strenge coronamaatregelen die in Engeland van kracht waren.

Adviseur Allegra Stratton, ex-woordvoerder en een vertrouweling van Johnson, was te zien in de video en stapte woensdag op. In een emotionele verklaring bood ze haar verontschuldigingen aan, maar het blijft onduidelijk of er daadwerkelijk een kerstborrel is georganiseerd.

Excuses

Johnson bood woensdag in het parlement ook excuses aan en stelt dat hem ‘herhaaldelijk is verzekerd’ dat er geen feest heeft plaatsgevonden. Het onderzoek moet nu volgens hem uitsluitsel gaan geven, maar de oppositie heeft daar geen boodschap aan en zet de premier onder druk. ‘De premier is op heterdaad betrapt’, zei Labourleider Keir Starmer. ‘Waarom maakt hij geen eind aan het onderzoek door dat gewoon toe te geven?’

De Britse politie stelde woensdag geen onderzoek te gaan doen naar het voorval. Maar topfunctionaris Michael Ellis van het ‘Cabinet Office’ van de premier zei donderdag dat de politie mogelijk alsnog wordt ingeschakeld. ‘Als tijdens het onderzoek enig bewijs naar voren komt van gedrag dat mogelijk een strafbaar feit is, wordt de zaak doorverwezen naar de politie’, aldus Ellis.