Limburg behoort tot top van Europese coronakaart

In weinig regio’s in Europa testen zo veel mensen positief op het coronavirus als in Limburg. Twee op elke 75 inwoners bleken in de afgelopen twee kalenderweken het virus onder de leden te hebben. Van de 211 Europese districten zijn er maar vijf die nog meer coronagevallen hebben.

De Europese gezondheidsdienst ECDC maakt elke week een coronakaart. Die is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen twee kalenderweken. Voor de kaart van donderdag is dat de periode van 22 november tot en met 5 december. Limburg telde in die weken 29.766 positieve tests. Omgerekend zijn dat 2664 gevallen op elke 100.000 Limburgers.

Vergeleken met de vorige kaart blijft het aantal gevallen in Limburg vrijwel gelijk, het stijgt met 1,8 procent. Toch stijgt Limburg op de Europese ranglijst van de twaalfde naar de zesde plaats. Dat komt doordat het aantal gevallen in andere brandhaarden snel daalt, met name in Oostenrijk. In de deelstaat Opper-Oostenrijk nam het aantal gevallen in een week tijd met 34 procent af en in Salzburg met 32 procent.

In sommige Nederlandse provincies is ook een voorzichtige daling te zien, voor het eerst sinds het begin van de huidige golf. In Gelderland ligt het aantal positieve tests bijna 4 procent lager dan bij de kaart vorige week. Ook in Overijssel, Flevoland en Noord-Holland daalt het aantal gevallen. Toch blijft het hele land voor de vierde week op rij op donkerrood staan, de hoogste waarschuwingskleur die het ECDC heeft. De kaart van Europa kleurt roder dan vorige week. In totaal staan nu 132 regio’s op donkerrood, tegen 119 vorige week. De ‘lichte’ plekken op de kaart zijn in Italië, Spanje en Roemenië.