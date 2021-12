Klant voelt zich dit jaar het meest welkom bij de Keurslager

In deze top-10 staan vijf nieuwkomers: Keurslager, Echte Bakker, Specsavers, Bijenkorf en Starbucks. Ze worden gewaardeerd om hun persoonlijke benadering, integriteit en betrouwbaarheid van het merk. ‘Criteria die in crisistijd belangrijker lijken dan anders. Gedurende de coronapandemie zijn deze merken in staat gebleken hun warme contacten met klanten op peil te houden’, aldus KPMG. Een woordvoerster noemt de koppositie van Keurslager zomaar uit het niets ‘verrassend’.

Transavia, Wibra en Domino’s Pizza zijn de grootste stijgers in de top-100. De verliezers van dit jaar zijn Airbnb, Tele2, SNS en andere bedrijven in de financiële sector.

KPMG doet dit onderzoek in 26 landen. Dit is de twaalfde keer op rij. In Nederland werden 211 merken onderzocht. Gemiddeld beoordeelden de respondenten tien merken uit deze lijst, wat leidde tot een totaal van 47.000 evaluaties.