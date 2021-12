Just Eat Takeaway en chipbedrijven duwen AEX in het rood

De Amsterdamse AEX-index zakte donderdag weer in het rood door koersverliezen van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en de chipbedrijven ASMI en Besi. Beleggers lijken wat winst te nemen na het recente sterke herstel dat volgde op de afnemende zorgen over de economische impact van de Omikron-variant.

Ook wordt alvast uitgekeken naar het Amerikaanse inflatiecijfer, dat vrijdag op het programma staat. De inflatie speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve, die volgende week zijn laatste rentevergadering van dit jaar houdt. Fed-voorzitter Jerome Powell zei vorige week nog dat de coronasteun mogelijk sneller moet worden afgebouwd doordat de hoge inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 795,26 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 1038,35 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. De CAC40-index in Parijs won 0,1 procent.

Thuisbezorgd

Just Eat Takeaway stond onderaan in de AEX met een verlies van 3,9 procent. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl was een dag eerder nog de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. De chipbedrijven ASMI en Besi, die eerder deze week nog flink opveerden, volgden met minnen van rond 2 procent. Bierbrouwer Heineken ging aan kop met een plus van 1,1 procent.

Wolters Kluwer won 0,6 procent. De informatieleverancier heeft een bod ontvangen van 120 miljoen euro van Karnov Group voor de activiteiten op het gebied van juridische informatie in Frankrijk en Spanje.

Stern

Op de lokale markt maakte Stern een koerssprong van 22 procent. Het bedrijf voert onderhandelingen met Hedin Mobility over de verkoop van de kernactiviteiten van het autobedrijf. De totale waarde van de transactie bedraagt minimaal 103 miljoen euro. Als de deal lukt, wil Stern een buitengewoon dividend uitkeren van maximaal 14,75 euro per aandeel. De aandelen die Stern in verzekeraar Bovemij bezit maken geen deel uit van de transactie. Voor dat belang worden de strategische opties onderzocht.

Lucas Bols steeg 1,9 procent. De drankenproducent neemt Tequila Partida over van Shansby Trust en Edrington USA. De tequilamerken La Familia en Roble Fina van Tequila Partida worden voornamelijk in de VS en Mexico verkocht.

De euro was 1,1313 dollar waard, tegen 1,1329 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 72,14 dollar en Brentolie daalde 0,4 procent in prijs tot 75,49.