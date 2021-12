Crisis merkbaar in Europese havens, Rotterdam blijft koploper

De coronacrisis laat duidelijk zijn sporen na in de Europese havens. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat waren Europese havens vorig jaar goed voor de overslag van 3,3 miljard ton goederen. Dat betekende op jaarbasis een daling van 7 procent. De teruggang is toe te schrijven aan de coronapandemie en de daaraan gerelateerde beperkingen die landen oplegden. Nederland bleef het grootste zeevrachttransportland binnen de EU, met Rotterdam als koploper bij de havens.

De goederenoverslag in de EU bereikte in 2019, het laatste jaar voor de crisis, voorlopig zijn piek met 3,6 miljard ton. In 2020 lag het niveau van de overslag gelijk aan dat van 2015. Vooral in het tweede en het derde kwartaal van 2020 was er sprake van een duidelijke daling van respectievelijk 13 en 8 procent.

De Nederlandse havens verwerkten in 2020 558 miljoen ton vrachtvolume. Daarmee zijn de Nederlandse havens goed voor bijna 17 procent van het EU-totaal. Het leeuwendeel, 12 procent van het Europese volume, komt voor rekening van Rotterdam. Daarmee bleef Rotterdam andere grote havens als Antwerpen en Hamburg voor. Het Havenbedrijf Rotterdam had eerder al gemeld dat de overslag in 2020 in Rotterdam met 7 procent was gedaald.

Italië en Spanje staan na Nederland op plek twee en drie. Die lidstaten waren goed waren voor respectievelijk 14,1 en 13,7 procent van het totaal. Bijna alle landen in de EU zagen een daling van de activiteit in de havens. Dat gold niet voor Malta, Kroatië en Cyprus.