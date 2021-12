Haventarieven Rotterdam stijgen, wel korting voor duurzaamheid

De tarieven in de Rotterdamse haven gaan volgend jaar met 2,5 procent omhoog. De jaren daarop gaat het om een stijging van respectievelijk 2,4 en 2,3 procent. Veelgebruikers van de haven kunnen korting krijgen. Verder is afgesproken dat ook duurzame schepen minder hoeven te betalen.

Dat zijn Deltalinqs, belangenbehartiger van het bedrijfsleven in mainport Rotterdam, de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) en het Havenbedrijf Rotterdam overeengekomen. De stijging van de tarieven voor zowel binnenvaart als zeevaart ligt in lijn met de verwachte inflatie in combinatie met ontwikkelingen in de markt.

De partijen gaan ook onderzoeken hoe de Rotterdamse haven zijn leidende rol in duurzame scheepvaart verder kan uitbouwen. De havengelden die binnenkomen zullen deels worden gebruikt voor het efficiënter en duurzamer maken van de haven, wat ook goed is voor de concurrentiepositie. Jaarlijks doen circa 30.000 zeeschepen de haven aan. Daarnaast gaat het om nog eens 100.000 binnenvaartschepen.

De 40 kilometer lange Rotterdamse haven biedt direct en indirect werk aan 385.000 mensen. Per jaar wordt er 440 miljoen ton goederen overgeslagen. De haven is naar eigen zeggen goed voor 45,6 miljard euro toegevoegde waarde. Dat is 6,2 procent van het bruto binnenlands product van Nederland.