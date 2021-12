Irak: coalitie tegen IS heeft gevechtsmissie beëindigd

De internationale coalitie tegen Islamitische Staat heeft de gevechtsmissie in Irak beëindigd. Dat zei de Iraakse nationale veiligheidsadviseur Qasim al-Araji volgens staatspersbureau INA. De door de VS geleide coalitie heeft het nieuws nog niet bevestigd.

De veiligheidsadviseur zei dat nog wel coalitietroepen achterblijven in zijn land, bijvoorbeeld om lokale veiligheidstroepen te trainen. De Verenigde Staten hadden het einde van hun gevechtsmissie al aangekondigd. Het was de bedoeling om de Amerikaanse gevechtstroepen voor het eind van het jaar terug te trekken.

Ook Nederland doet mee aan de internationale coalitie tegen IS. Die terreurorganisatie veroverde jaren geleden grote gebieden in Irak en Syrië, maar wist die niet te behouden. Nederlandse militairen begeleiden en trainen Koerdische en Iraakse collega’s. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het beveiligen van het vliegveld in het Iraakse Erbil.