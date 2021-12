Vader en zoon opgepakt voor veroorzaken bosbrand in Californië

Een vader en zoon zijn opgepakt op verdenking van het veroorzaken van een grote bosbrand in het noorden van de Amerikaanse staat Californië. De zogeheten Caldor-brand begon afgelopen zomer en legde ruim 800 vierkante kilometer in de as.

Ongeveer duizend gebouwen gingen volgens de brandweer in vlammen op bij de bosbrand en vijf mensen raakten gewond. Honderden brandweermannen waren ruim twee maanden bezig om het vuur onder controle te krijgen en duizenden mensen moesten uit het gebied vertrekken. Onder meer South Lake Tahoe, een populaire toeristenplaats, werd bedreigd door de vuurzee.

De verdachten, een 66-jarige man en zijn zoon van 32, worden verdacht van ‘roekeloze brandstichting’ en zitten vast in El Dorado County. In dat gebied woedde een groot deel van de bosbrand. Er is nog geen officiële aanklacht tegen hen ingediend, melden Amerikaanse media.

Volgens de advocaat van de mannen komen de twee uit de regio en zijn ze niet verantwoordelijk voor de bosbrand. Ze zouden die zomer vlammen hebben gespot in het gebied en toen het alarmnummer hebben gebeld. Ook zouden hun huizen en telefoons al een keer zijn doorzocht door de politie, stelt advocaat Mark Reichel tegenover The New York Times.