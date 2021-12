Litouwen: China werkt aan boycot door multinationals

China heeft multinationals gezegd hun banden met Litouwen te verbreken, op straffe van uitsluiting van de Chinese markten. Dat zeggen een hoge Litouwse overheidsfunctionaris en de industriekoepel van het Baltische land. Beijing en Litouwen zijn in een rel verwikkeld sinds de EU-staat Taiwan toestond een ambassade te openen in hoofdstad Vilnius.

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en probeert de eilandstaat diplomatiek te isoleren. Overheden die nauwe banden willen aangaan met Taiwan worden regelmatig onder druk gezet door de Chinese regering of krijgen te maken met tegenmaatregelen.

Taiwan heeft weliswaar ook diplomatieke kantoren in andere Europese landen en de Verenigde Staten, maar die zijn vernoemd naar hoofdstad Taipei. Zo wordt niet verwezen naar het eiland zelf. Dat ligt anders in Litouwen, waar de nieuwe diplomatieke post wel de naam Taiwan gebruikt. China reageerde daar eerder dit jaar al woedend op en riep zijn ambassadeur terug uit Litouwen.

Fonds

Volgens viceminister Mantas Adomenas (Buitenlandse Zaken) heeft China multinationals gewaarschuwd dat de Chinese markt voor hen op slot gaat, als zij Litouwse goederen inkopen. ‘We hebben gezien dat sommige bedrijven contracten met Litouwse leveranciers opzeggen’, zei Adomenas, die niet toelichtte om welke bedrijven het gaat. Ook de Litouwse import vanuit China zou doelwit zijn geworden, onder meer door exportkredietgaranties stop te zetten.

Litouwen is nu van plan een fonds op te zetten om bedrijven te ontzien. De overheid is in gesprek met de sector over het aanbieden van financiële steun als leningen, zegt een hooggeplaatste overheidsfunctionaris. Litouwen heeft ook bij de Europese Commissie aangeklopt voor hulp in het dispuut met China. ‘Wij zullen niet buigen voor deze druk’, zei Adomenas. ‘Wat wij besluiten te doen, door Taiwan Taiwan te noemen, is aan Litouwen, niet aan Beijing.’