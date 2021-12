Koerssprong Stern op Damrak na overnamebod op kernactiviteiten

Stern werd 16 procent meer waard op de lokale markt. Het bedrijf voert onderhandelingen met Hedin Mobility over de verkoop van Stern Facilitair. De transactie betreft de kernactiviteiten van Stern, die bestaan uit autodealers, schadeherstel, autoverhuur en de holdingactiviteiten. De aandelen die Stern in Bovemij bezit maken geen deel uit van de transactie. Voor dat belang worden de strategische opties onderzocht. De totale waarde van de transactie bedraagt minimaal 103 miljoen euro. Stern wil daarbij een buitengewoon dividend uitkeren van maximaal 14,75 euro per aandeel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 798,57 punten. De MidKap daalde een fractie tot 1043,72 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen 0,3 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,2 procent na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse export in oktober.

Verenigde Staten

Beleggers kijken daarnaast uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen. Ook wordt gewacht op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat vrijdag op het programma staat. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei vorige week dat de Amerikaanse centrale bank gaat kijken of de coronasteun sneller moet worden afgebouwd nu de hoge inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht.

Wolters Kluwer steeg 0,7 procent in de AEX. De informatieleverancier heeft een bod ontvangen van 120 miljoen euro van Karnov Group voor de activiteiten op het gebied van juridische informatie in Frankrijk en Spanje.

Drankenproducenten

Lucas Bols klom 0,2 procent. De drankenproducent neemt Tequila Partida over van Shansby Trust en Edrington USA. De overnameprijs bestaat uit een vast bedrag van 10 miljoen dollar (8,8 miljoen euro) en een kleiner variabel deel dat afhankelijk is van bepaalde groeidoelstellingen. De tequilamerken La Familia en Roble Fina van Tequila Partida worden voornamelijk in de VS en Mexico verkocht.

De euro was 1,1323 dollar waard, tegen 1,1329 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 72,51 dollar en Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 75,88.