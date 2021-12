Willem Engel verliest ook nieuwe zaak tegen viroloog Van Ranst

Viruswaarheid-voorman Willem Engel heeft ook een tweede rechtszaak tegen de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst verloren. De rechtbank in Mechelen sprak Van Ranst donderdagochtend vrij van laster. Engel moet de uitgesproken hoogleraar bovendien een schadevergoeding betalen.

Engel en Van Ranst bestoken elkaar al lange tijd op Twitter, maar de coronascepticus heeft de woordenstrijd naar de rechtszaal verlegd. Hij probeert de viroloog veroordeeld te krijgen voor laster en smaad. Van Ranst zou Engel onder meer opnieuw hebben uitgemaakt voor virusontkenner en dat neemt de tegenstander van coronavaccins en -maatregelen niet.

Omdat Van Ranst zich ditmaal voor een televisiecamera uitsprak en niet in de krant, zag Engel een kans het opnieuw te proberen. De vorige rechtszaak liep stuk omdat voor het bestraffen van uitlatingen in de krant de regels in België veel strenger zijn. Maar ook ditmaal kreeg hij ongelijk van de rechter.

Van Ranst heeft Engel in het gewraakte televisie-interview hooguit beledigd, stelde het Openbaar Ministerie eerder al. Volgens het OM heeft de professor, opiniemaker en corona-adviseur van de Belgische regering zich zeker niet aan laster of smaad bezondigd.