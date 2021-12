China: landen betalen een prijs voor boycot Olympische Spelen

Landen die meedoen aan de diplomatieke boycot sturen geen topfunctionarissen naar de Spelen. Sporters mogen nog wel meedoen. De VS besloten als eerste land tot die maatregel en later volgden ook bondgenoten van Washington dat voorbeeld. Ze zeggen zich zorgen te maken over de mensenrechtensituatie in China. De communistische volksrepubliek ligt onder meer onder vuur vanwege de behandeling van de Oeigoeren-minderheid.

China verwijt de westerse landen het sportevenement te misbruiken voor ‘politieke manipulatie’. Landen die meedoen aan de ‘onpopulaire’ boycot isoleren zichzelf, zei de woordvoerder van het Chinese ministerie.

Andere landen beraden zich nog op hun standpunt of zien af van een boycot. Zo zei de Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer dat zijn land niet zal meedoen aan de actie. Rusland heeft kritiek geuit op het gezamenlijke optreden van de bondgenoten. Het Kremlin zegt dat de Olympische Spelen ‘vrij moeten zijn van politiek’.