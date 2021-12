‘Grootste goudklomp’ Alaska levert tonnen op

Een goudklomp van ruim 9 kilo heeft 750.000 dollar (662.000 euro) opgeleverd op een veiling. De zogeheten ‘Alaska Centennial Gold Nugget’ is volgens veilinghuis Heritage Auctions de grootste goudklomp die ooit is gevonden in de noordelijke Amerikaanse staat Alaska.

Het Amerikaanse veilinghuis zegt dat de grote goudklomp in 1998 is ontdekt in de buurt van de plaats Ruby. De gelukkige vinder was daar met een bulldozer aan de slag. De goudklomp belandde later in een privécollectie van een verzamelaar. Het is onbekend wie de nieuwe eigenaar is.

Het voorwerp behoort vermoedelijk tot de grootste goudklompen die zijn gevonden op het westelijk halfrond. De beroemde ‘Boot of Cortez’ is wel groter. Die enorme goudklomp is in 1989 aangetroffen in Mexico.