Meer dan 200 miljoen Amerikanen volledig gevaccineerd

De Verenigde Staten hebben een mijlpaal bereikt in de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus. Meer dan 200 miljoen Amerikanen zijn inmiddels volledig gevaccineerd, bericht The New York Times. Dat komt neer op ruim 60 procent van de bevolking.

De krant schrijft dat bezorgdheid over de nieuwe Omikron-variant een impuls gaf aan de vaccinatiecampagne. Er laten zich weer meer mensen inenten. Dagelijks worden gemiddeld zo’n 1,78 miljoen vaccindoses toegediend. Het gaat dan om eerste en tweede prikken en boostershots. Dat zijn er wel veel minder dan op het hoogtepunt van de vaccinatiecampagne. Zo waren op 13 april nog 3,38 miljoen prikken gemeld.

De VS hebben vooralsnog een lagere vaccinatiegraad dan veel andere landen, waaronder Portugal, Singapore en Cambodja. De Amerikaanse autoriteiten behoorden internationaal wel tot de koplopers bij het opzetten van een boostercampagne. Die extra prikken waren in september en oktober al goedgekeurd voor veel Amerikanen.

Eerste Omikron-melding

De Amerikaanse autoriteiten maakten vorige week voor het eerst melding van een Omikron-geval. De besmette persoon was in Zuid-Afrika geweest en eind november naar Californië gereisd. Het gaat om iemand die volledig was gevaccineerd en alleen milde ziekteverschijnselen vertoonde.

De eerste bekende Omikron-patiënt in de VS hoefde niet te worden opgenomen in het ziekenhuis, maar veel andere mensen die het coronavirus oplopen moeten nog wel worden behandeld. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames steeg de laatste weken weer flink. Er liggen in het hele land zo’n 55.000 coronapatiënten in ziekenhuizen die soms worstelen met de toestroom van zieke mensen.