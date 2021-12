Aandacht voor Omikron en Amerikaanse arbeidsmarkt op Damrak

Op de Amsterdamse beurs blijft de aandacht donderdag uitgaan naar de ontwikkelingen rond de Omikron-variant. De zorgen over de economische impact van de nieuwe variant zijn in de afgelopen dagen flink afgenomen. Ook kwamen de farmaceuten Pfizer en BioNTech met positief nieuws dat hun vaccin na drie prikken vermoedelijk goede bescherming biedt tegen de variant van het coronavirus.

Beleggers kijken daarnaast uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen. De cijfers geven mogelijk meer inzicht in de kracht van de arbeidsmarkt. Ook wordt gewacht op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat vrijdag op het programma staat. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei vorige week dat de centrale bank gaat kijken of de coronasteun sneller moet worden afgebouwd nu de hoge inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht. Volgende week houdt de Fed zijn laatste beleidsvergadering van dit jaar.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine winsten openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien. In Tokio sloot de Nikkei 0,5 procent lager.

Drankenproducenten

De Chinese aandelenbeurzen gingen voor de derde dag op rij omhoog. Beleggers bleven optimistisch over de extra steunmaatregelen die Beijing aan het begin van de week bekendmaakte. Meevallende inflatiecijfers uit China wakkerden daarbij de hoop aan op meer steun voor de op een na grootste economie.

Op het Damrak liet drankenproducent Lucas Bols weten Tequila Partida over te nemen van Shansby Trust en Edrington USA. De overnameprijs bedraagt uit een vast bedrag van 10 miljoen dollar (8,8 miljoen euro) en een kleiner variabel deel dat afhankelijk is van bepaalde groeidoelstellingen. De tequilamerken La Familia en Roble Fina van Tequila Partida worden voornamelijk verkocht in de VS en Mexico.

NSI

Vastgoedfonds NSI heeft zijn doorlopende kredietfaciliteit van 300 miljoen euro bij ABN AMRO, ING, Rabobank en Belfius met vijf jaar verlengd. In de faciliteit wordt de hoogte van de rentemarge voortaan gekoppeld aan de duurzaamheidsprestaties van het bedrijf.

De euro was 1,1327 dollar waard, tegen 1,1329 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 73,05 dollar en Brentolie steeg 0,8 procent in prijs tot 76,41.