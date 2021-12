Nieuwe Cyberbank helpt Amsterdamse minima aan laptops

In Amsterdam opent vrijdag de eerste zogeheten Cyberbank van Nederland, naar voorbeeld van de voedselbank. Inwoners met een laag inkomen en een Stadspas (gemeentelijke kortingspas) kunnen daar tegen betaling van 20 euro ‘statiegeld’ een laptop afhalen. Ze mogen die houden of na gebruik weer inleveren. In dat laatste geval krijgen ze de 20 euro terug. Ook kunnen ze andere vormen van digitale ondersteuning krijgen.

De apparatuur wordt gedoneerd door bedrijven en particulieren. Het kan gaan om gebruikte en om nieuwe laptops. Tweedehands apparaten worden opgeknapt door jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de gemeente gaat laptops leveren. Wethouder Touria Meliani (digitale stad) overhandigt vrijdag, op de internationale Dag van de Mensenrechten, symbolisch de eerste laptop aan de Cyberbank.

‘Onze stad digitaliseert in hoog tempo, een ontwikkeling die door corona is versneld. Daarmee groeit ook de kloof tussen Amsterdammers die wel met internet en alle digitale mogelijkheden kunnen omgaan en Amsterdammers die dat niet kunnen, omdat ze geen laptop hebben of omdat ze niet beschikken over digitale vaardigheden. De Cyberbank verkleint samen met partners deze digitale kloof op een slimme en duurzame manier’, zegt Meliani.

De Cyberbank is een initiatief van Cybersoek, een Amsterdams platform voor ‘digitale zelfredzaamheid’.