Twitter-jaar: Peter R. de Vries, Max en #ziekveelliefdevoorruud

De gewelddadige dood van Peter R. de Vries was ook op Twitter dit jaar veelbesproken. De populairste tweet van het jaar is een bericht dat zijn zoon Royce de Vries een dag na de schietpartij plaatste. Daarin zei hij dat de grootste nachtmerrie van de familie werkelijkheid is geworden. De tweet werd veel geliket en gedeeld.

In het jaaroverzicht van Google was de impact van de moordaanslag op de misdaadverslaggever ook te zien. De naam Peter R. de Vries was daar de trending zoekopdracht, wat betekent dat er vergeleken met eerdere jaren bijzonder veel op werd gegoogeld.

De op een na populairste tweet in Nederland was een bericht van Formule 1-coureur Max Verstappen. Na zijn zware crash in de openingsronde van de Britse Grand Prix beschuldigde hij rivaal Lewis Hamilton van een gevaarlijke actie en noemde hij de manier waarop Hamilton zijn overwinning vierde onsportief.

Crypto en corona

Een andere populaire tweet was van Gregory Sedoc, die uitzinnig reageerde op de gouden medaille van atlete Sifan Hassan tijdens de Olympische Spelen. Ook de actie #ZiekVeelLiefdeVoorRuud, een steunbetuiging aan de ernstig zieke en uiteindelijk overleden journalist Ruud ten Wolde (29), werd veel gedeeld op Twitter.

Twitteraars hebben het ook veel over virtueel geld. De meest gebruikte hashtags in Nederland dit jaar zijn #bitcoin, #nft en #crypto. In de top tien staan ook hashtags die met de corona-epidemie te maken hebben, zoals #avondklok, #corona en #coronamaatregelen.