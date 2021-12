Twee derde van Afghaanse asielzoekers in Nederland heeft status

Twee derde van de Afghanen die sinds de zomer in Nederland asiel heeft aangevraagd, heeft inmiddels een verblijfsstatus gekregen. Het gaat om 1200 tot 1300 mensen van de ongeveer 2000 Afghanen die naar Nederland zijn gevlucht, meldde demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) in de Tweede Kamer.

De gevluchte Afghanen hebben voor de Nederlandse troepen, ontwikkelingsprojecten en voor de ambassade gewerkt, zoals tolken. Ook hun directe familie kon mee. Een deel van de Afghanen zit nog in de noodopvang, maar Broekers wil dat ze snel naar de structurele opvang gaan. Daar wordt gekeken naar verdere stappen voor deze groep, zoals het regelen van scholing. Statushouders komen in aanmerking voor een woning, maar er is een achterstand ontstaan omdat er een tekort aan woningen is.

De massale vlucht, ook naar andere Europese landen, kwam op gang na de machtsovername door de radicaalislamitische Taliban deze zomer. Dat gebeurde toen westerse landen hun troepen uit Afghanistan terugtrokken.

Eigenlijk had Nederland veel meer mensen uit Afghanistan willen halen, waar ook de Tweede Kamer op had aangedrongen. Maar de evacuatie lukte bij velen niet doordat de operatie moeizaam op gang kwam en onder druk van de Taliban vroegtijdig werd afgebroken. Sindsdien zijn bij het ministerie van Buitenlandse Zaken tienduizenden mails binnengekomen van Afghanen die menen dat ook zij onder de regeling voor evacués vallen die het kabinet heeft afgesproken met de Kamer.

Buitenlandse militairen en ontwikkelingswerkers zaten twintig jaar in Afghanistan. Aanleiding was de aanval van Al Qaida van Osama Bin Laden op de Verenigde Staten in september 2001. Zijn groepering hield zich schuil in Afghanistan en Pakistan.