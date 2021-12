Apple hoeft veranderingen aan App Store nog niet door te voeren

Apple hoeft het ontwikkelaars toch nog niet toe te staan om hun gebruikers te wijzen op goedkopere abonnementen buiten de App Store om. Het techconcern kreeg van de rechter uitstel terwijl het hoger beroep dient. Eerder had een lagere rechter nog bepaald dat er niet zo’n uitstel zou komen, maar daar had Apple zich niet bij neergelegd. De deadline voor het aanpassen van de regels was eigenlijk donderdag.

De eis om de regels van de App Store aan te passen kwam voort uit een rechtszaak van Epic Games tegen Apple. Epic, dat vooral bekend is van het spel Fortnite, had een zaak aangespannen tegen Apple en claimde dat het bedrijf een monopolist is. De rechter ging daar niet in mee, maar vond de eis van Apple dat bedrijven geen reclame mogen maken voor het aanbieden van online-aankopen buiten de App Store om niet kunnen.

Bij aankopen in de App Store krijgt Apple 30 procent van het aankoopbedrag. Veel appmakers hebben daarom de mogelijkheid om via de eigen website abonnementen aan te schaffen. Omdat daarbij geen commissie aan Apple hoeft te worden betaald, is dat vaak goedkoper. Maar Apple ziet dat niet graag en verbiedt het softwarebedrijven om in de eigen app de eigen klanten op die lagere prijzen te wijzen. Als ze dat wel mogen doen, loopt Apple jaarlijks mogelijk een flink bedrag mis.

Het hoger beroep van Apple kan mogelijk een jaar duren.