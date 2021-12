Strengere coronamaatregelen in Engeland door Omikron-variant

De Britse premier Boris Johnson heeft strengere coronamaatregelen voor Engeland aangekondigd. Mensen moeten bijvoorbeeld weer thuiswerken in een poging de verspreiding van de Omikron-variant te vertragen. Ook wordt de mondkapjesplicht uitgebreid en is voor een bezoek aan nachtclubs en locaties met veel mensen voortaan een coronapas vereist.

Johnson benadrukte dat Omikron sneller oprukt dan andere varianten. Hij had gezworen de winter door te komen zonder zijn toevlucht te nemen tot een vierde coronalockdown, maar hij hield wel een zogenoemd Plan B in reserve. Een deel van de maatregelen uit Plan B, zoals het opnieuw verplichten van mondkapjes in het openbaar vervoer en winkels, is al ingevoerd.

De nieuwe maatregelen zijn volgens Johnson ‘proportioneel en verantwoordelijk’. Ze zijn ook bedoeld om ‘tijd te winnen’ zodat meer mensen een booster van een coronavaccin kunnen krijgen. De extra dosis wordt nu alleen toegediend aan 40-plussers en risicogroepen. In Engeland is bijna 81 procent van de bevolking vanaf 12 jaar volledig gevaccineerd en heeft bijna 37 procent een boostershot gekregen.

De Omikron-variant is vastgesteld bij bijna 1500 mensen uit 55 landen. Het Verenigd Koninkrijk voert woensdag de lijst aan met 437 gevallen, met een stijging van 131 ten opzichte van een dag eerder. De meeste gevallen zijn in Engeland.

Volgens Johnson verdubbelt het aantal Omikron-gevallen elke twee tot drie dagen. Het werkelijke aantal besmettingen kan aanzienlijk hoger liggen, ook in andere landen. De Britse gezondheidsautoriteiten achten het waarschijnlijk dat Omikron de dominante variant zal worden, mogelijk al in de komende twee tot vier weken.