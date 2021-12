Aantal Omikron-gevallen stijgt naar bijna 1500

Bijna 1500 mensen in de wereld hebben sowieso de Omikron-variant van het coronavirus opgelopen. De virusversie is bij 1458 mensen uit 55 landen vastgesteld, maar het werkelijke aantal besmettingen kan aanzienlijk hoger liggen. Alle mensen hadden milde klachten of helemaal geen symptomen. Voor zover nu bekend is nog niemand aan de Omikron-variant overleden.