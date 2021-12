Eerste gevaccineerde wereldwijd roept anderen op tot inenting

De vrouw omschrijft de toediening van het Pfizer/BioNTech-middel op 8 december 2020 als ‘het beste wat ooit is gebeurd’. ‘Het was geweldig. Ik kan het nu niet geloven, wat er toen gebeurde. Ik ben zo blij dat ik de prik heb gekregen.’ De grootmoeder, die volgende week haar 92e verjaardag viert, heeft inmiddels ook haar boostershot gehad.

In de video benadrukt Keenan dat het vaccin sterfgevallen kan voorkomen. ‘Het zal jouw leven en die van jouw vrienden en familie redden’. Ook richtte ze zich tot de mensen die er nog over nadenken of ze een coronavaccin willen. ‘Denk er niet over na. Ga gewoon en laat het doen. Doe het gewoon. Het duurt niet lang om jezelf te laten vaccineren.’

Sinds de eerste vaccinatie zijn in het Verenigd Koninkrijk bijna 120 miljoen doses coronavaccin toegediend. Van de bevolking vanaf 12 jaar heeft 88,9 procent een eerste prik gehad en is 81 procent volledig ingeënt. Daarnaast heeft 36,4 procent een booster gehad. De aanvullende prikken worden in het VK gegeven aan kwetsbaren en 40-plussers.