Reisaanbieders zien run op reizen naar Formule 1-finale

Duizenden Nederlanders reizen dit weekend af naar Abu Dhabi om Max Verstappen te zien racen in de ontknoping van het Formule 1-seizoen. Reisaanbieders zien een grote toeloop op pakketreizen naar de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, maar zijn in de meeste gevallen al volgeboekt.

Het belooft zondag een bloedstollende race te worden op het Yas Marina Circuit. Verstappen zal daar met Lewis Hamilton uitvechten wie de nieuwe wereldkampioen wordt. De Nederlander van Red Bull en de Brit van Mercedes staan gelijk in de WK-stand. Afgelopen weekend moest Verstappen na een knotsgekke race in Saudi-Arabië genoegen nemen met een tweede plaats achter zijn titelrivaal.

Corendon brengt via dochtermaatschappij Stip Reizen 3500 Nederlanders naar Abu Dhabi en is daarmee volgeboekt. De F1-reizen waren volgens een woordvoerster vorige maand al helemaal uitverkocht. ‘Je hebt veel fans die er sowieso bij willen zijn, maar in de hele aanloop hiernaartoe is het alleen maar gegroeid.’

Wachtlijst

Het afgelopen seizoen zag Corendon na ieder raceweekend een opleving in het aantal boekingen, maar na de laatste race is de belangstelling alleen nog maar groter geworden. De reisaanbieder houdt een wachtlijst aan, legt de woordvoerster uit, omdat een negatieve coronatest verplicht is om mee te mogen naar Abu Dhabi. Bij een positieve test komt er vaak weer een plekje vrij.

TUI gaat met zevenhonderd landgenoten naar de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens een woordvoerster staat de telefoon sinds afgelopen weekend ‘roodgloeiend’. ‘Heel veel mensen wilden op het laatste moment toch nog een kaartje krijgen. Maar het is vol. De enige kans voor hen is dat er nog mensen afvallen als zij positief testen.’ Ook bij TUI waren de reisarrangementen al een tijdje volgeboekt.

Pakketreizen vol

Ook bij Formule 1-reizenaanbieders Race Experience en Ticket Travel zitten alle pakketreizen vol. Race Experience brengt ‘enkele honderden’ mensen naar Abu Dhabi, een medewerker van Ticket Travel kon nog geen aantallen geven.

‘Begin september waren we al volgeboekt’, zegt Race Experience over de race komende zondag. ‘De telefoon was de afgelopen dagen een kerstboom, die stond continu te knipperen.’ Ook voor de laatste races in Saudi-Arabië en Qatar kwamen er veel lastminuteboekingen bij. ‘De spanning neemt zichtbaar toe. Dit is een van de spannendste Formule 1-seizoenen van het afgelopen decennium.’