Banken: controle op financiering rondom ontbossing is in orde

Banken voeren al jaren beleid om ontbossing tegen te gaan, spreken klanten hierop indien nodig aan en ondernemen ook actie. Dat zeggen grootbanken ING, ABN AMRO en Rabobank in reactie op het rapport van milieuorganisatie Milieudefensie en duurzaamheidsonderzoeker Profundo over ontbossing. Daarin stellen de organisaties dat de grootbanken de afgelopen vijf jaar 3,1 miljard euro aan leningen hebben verstrekt voor goederen zoals soja die vaak ontbossing in de hand werken.

ABN AMRO laat weten ‘duidelijk beleid’ tegen ontbossing te voeren en geen nieuwe leningen voor investeringen die dit veroorzaken meer te verstrekken, zegt een woordvoerder. Ook heeft ABN projecten lopen om bebossing te stimuleren. De bank zegt al ruim 80 procent van leningen die ontbossing in de hand zouden kunnen werken die nog liepen te hebben afgebouwd. Er lopen nu nog ‘enkele’ leningen, daar geldt het huidige duurzaamheidsbeleid uit 2016 ook voor.

ING laat weten het kappen van tropisch regenwoud niet te financieren. Ook beoordeelt de bank klanten op hun beleid op dit terrein. Bij signalen van ‘mogelijk ongewenste situaties’ worden klanten daarop aangesproken. Bij onvoldoende verbetering kan de relatie beëindigd worden.

Geen volledige garantie

Rabobank zegt geen financiering te verstrekken voor land dat legaal of illegaal wordt ontbost of waar de afgelopen vijf jaar is ontbost, ook als een lokale overheid dat wel toestaat. Rabobank zegt in Brazilië bijvoorbeeld mensen in dienst te hebben die bij potentiële klanten controleren of ze aan het bankbeleid voldoen. De bank geeft geen volledige garantie op het kunnen tegengaan van financiering die toch ontbossing veroorzaakt, mede door de vele landbouwklanten die de bank wereldwijd heeft.

Milieudefensie en Profundo onderzochten de hoeveelheid geld die er van Nederlandse financiële instellingen, waaronder ook pensioenfondsen en verzekeraars, naar bedrijven ging die zich richten op palmolie, rundvlees, pulp en papier, soja, rubber, cacao en koffie. Dat zijn volgens Milieudefensie goederen met groot risico op tropische ontbossing. Milieudefensie wil een klimaatplicht voor ‘vervuilers’ zoals financiële instellingen om de keten ontbossingsvrij te maken. ING pleit voor wetgeving op internationaal of Europees niveau, ‘zodat deze ook echt bijdraagt aan de oplossing van het probleem’.