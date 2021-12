Arbeidsrechter Brussel ziet Deliveroo-koerier niet als werknemer

De maaltijdkoeriers van het internetplatform Deliveroo zijn zelfstandigen, oordeelt de arbeidsrechtbank in Brussel. Er is geen reden om de samenwerkingscontracten van de koeriers te veranderen in een arbeidsovereenkomst, stelt de rechtbank, die daarmee afwijkt van het standpunt van de arbeidsautoriteiten in België, de vakbonden en een aantal voormalige koeriers van Deliveroo.