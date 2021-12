OM: Dordtse fotograaf schoot politiewapen leeg op zes mensen

Dat maakte het Openbaar Ministerie woensdag bekend bij een pro-formazitting in de rechtbank van Dordrecht. Het voorarrest van W. werd daarbij met drie maanden verlengd. Hij wordt vooralsnog verdacht van een dubbele poging tot moord of doodslag. Volgens zijn advocaat kan de verdachte zich ‘niets herinneren’ van de avond. Mogelijk handelde W. in een psychose.

Agenten waren woensdagavond 25 augustus afgekomen op een overlastmelding in de De La Reystraat, waar W. tegen auto’s aanschopte. Een van de politiemannen trof W. aan in een zwarte auto van twee Poolse omstanders. Toen de agent hem vroeg uit de auto te stappen, zou de Dordtse verdachte het dienstwapen van de agent hebben afgepakt en zijn gaan schieten. Eén agent werd in zijn been geraakt, de ander kreeg een kogel door zijn wang geschoten.

Dwarslaesie

Een van de Polen kreeg een kogel in zijn rug en liep een dwarslaesie op. Vooralsnog is onduidelijk uit welk wapen deze munitie kwam, zei het OM. ‘De kogel zit dusdanig in het lichaam dat niet onderzocht kan worden waar die kogel precies uit komt. Dat moet nog onderzocht worden’, verklaarde de officier van justitie bij de mededeling dat het proces op zijn vroegst op 4 maart kan plaatsvinden.

Het Nederlands Forensisch Instituut onderzoekt of het op basis van ‘schotresten’ kan bepalen wie er geschoten heeft. Als dat mislukt, wil het OM een reconstructie houden. De officier schakelt dan een speciaal team in. ‘Dat neemt alle verklaringen door. Uiteindelijk blijkt dan altijd dat er maar één scenario over kan blijven.’

W. was aanwezig bij de tussentijdse zitting, de getroffen agenten keken via een videoverbinding mee. Op de slotvraag van W. hoe het met de slachtoffers gaat, zei de officier dat de politiemensen het goed maken. Het Poolse slachtoffer was er volgens hem ‘het slechtste aan toe’. ‘Er moet nog worden bezien of de gevolgen blijvend zijn of niet’, zei de aanklager.