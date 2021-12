Willem-Alexander dankbaar en trots bij binnengeleiding Amalia

‘Het doet mijn vrouw en mij groot plezier in uw midden te zijn, samen met onze oudste dochter. Met trots begeleiden wij haar bij haar intrede in deze Raad, die zo’n belangrijke functie vervult in onze democratische rechtsstaat’, sprak Willem-Alexander. ‘Ik weet hoeveel deskundigheid, ervaring en oprechte betrokkenheid er binnen de Raad zijn samengebracht. Wij zijn u dankbaar dat u onze dochter op deze hartelijke wijze verwelkomt en dat u haar in toekomstige jaren kennis wilt laten maken met de inhoud van uw werk.’

De koning richtte daarna zijn woord tot Amalia. Willem-Alexander zei dat ze door de grondwet automatisch zitting krijgt in de Raad. ‘Maar het is geen automatisme. Het is een persoonlijke verbinding die je de kans geeft om meer inzicht te krijgen in de vraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land. Een fascinerende en veelkleurige leerschool.’

Willem-Alexander kan zich nog herinneren dat hij geïntroduceerd werd in 1985, zo ging hij verder. ‘De eerste jaren kon ik, door mijn diensttijd bij de marine en mijn studie, de beraadslagingen niet heel vaak bijwonen. Maar daarna veranderde dat. Ik heb warme herinneringen aan de vele woensdagen die ik hier aan de Kneuterdijk en aan het Binnenhof heb doorgebracht. De verbinding met de Raad heeft niet alleen mijn kennis verdiept en mijn horizon verbreed, ze heeft me ook in contact gebracht met vele wijze en inspirerende mensen. De vruchten pluk ik tot op de dag van vandaag.’