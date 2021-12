ABN: veel onzekerheid, waarschijnlijk geen krimp door Omikron

Ondanks de grote onzekerheid over de economische verwachtingen zal de opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus waarschijnlijk niet leiden tot een nieuwe krimp. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport over de prognoses voor volgend jaar. De bank stelt wel dat de ziekteverschijnselen van Omikron dan niet ernstiger moeten zijn dan bij eerdere varianten en dat mensen die zijn gevaccineerd of hersteld van het virus een zekere mate van bescherming hebben.