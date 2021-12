Amalia noemt binnengeleiding RvS eer maar ‘moet nog veel leren’

Prinses Amalia heeft een dag na haar 18e verjaardag officieel zitting genomen in de Raad van State. De oudste dochter van koning Willem-Alexander werd door haar vader binnengeleid en hield vervolgens haar eerste toespraak. De troonopvolger noemde het een eer maar stelde ook dat ze nog veel moet leren.

‘Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, ‘van rechtswege zitting in de Raad van State’. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik’, begon Amalia, die echter ook beseft dat het ‘ook morgen’ kan zijn.

‘Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter’, ging Amalia verder. De prinses hoopt na haar studie de vergaderingen van de Raad van State ‘regelmatig’ bij te wonen.





Oma’s wijsheid

Amalia herhaalde daarna de woorden die prinses Beatrix in 1959 uitsprak tijdens haar binnengeleiding: ‘Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal - bewust van mijn verantwoordelijkheid - trachten een goede leerling te zijn.’

Prinses Amalia hield haar eerste toespraak als troonopvolger ten overstaande van de voorzitter van de Raad van State, haar vader koning Willem-Alexander. Ook onder anderen haar moeder, koningin Máxima, en vicepresident Thom de Graaf waren aanwezig. Woensdag werd Amalia 18 jaar. Met die leeftijd mag ze officieel haar vader opvolgen als staatshoofd.